У каждой российской семьи должно быть минимум три ребенка, заявил Зюганов

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в каждой российской семье должно быть как минимум три ребенка, тогда у России будет историческая перспектива.
По его словам, чтобы Россия была конкурентна в мире, надо иметь население минимум 200 миллионов человек. "Чтобы решать эту задачу, надо, чтобы в каждой молодой семье было минимум три ребенка. Тогда у нас будет историческая перспектива, в противном случае ситуация будет усугубляться. Тем более, коренные русские области продолжат вымирать", — подчеркнул лидер КПРФ.