У каждой российской семьи должно быть минимум три ребенка, заявил Зюганов

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в каждой российской семье должно быть как минимум три ребенка, тогда у России будет историческая перспектива.

"Мы должны исходить из того, что нас осталось на гигантском материке только два процента от населения планеты. Мы за последние 25 лет потеряли 22 миллиона неродившихся детей, потери сопоставимы с Великой Отечественной войной. Надо решать эти проблемы, решать эффективно", — сказал Зюганов в ходе парламентских слушаниях "О молодежной политике в Российской Федерации".

По его словам, чтобы Россия была конкурентна в мире, надо иметь население минимум 200 миллионов человек. "Чтобы решать эту задачу, надо, чтобы в каждой молодой семье было минимум три ребенка. Тогда у нас будет историческая перспектива, в противном случае ситуация будет усугубляться. Тем более, коренные русские области продолжат вымирать", — подчеркнул лидер КПРФ.