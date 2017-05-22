Детское здравоохранение должно быть бесплатным, считает Матвиенко

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Речи о платном детском здравоохранении в России быть не должно, государство в состоянии обеспечить достаточный объём финансирования для эффективной бесплатной медпомощи детям, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на первом заседании общественного совета федерального партийного проекта "Единой России" "Здоровье – детям", посвящённом планам работы на нынешний год.

Матвиенко, которая является председателем общественного совета этого проекта, отметила, что один из важных вопросов — развитие системы амбулаторных и стационарных медицинских учреждений для детей. Председатель Совфеда подчеркнула, что "в каждом регионе должен быть создан серьёзный координирующий организационный центр для оказания педиатрической помощи по всем профилям".

Для этого, по ее словам, нужно рассмотреть вопрос о строительстве, реконструкции, капремонте детских больниц и поликлиник, а также вопросы кадров и бесплатной доступной медицинской помощи.

"Есть несколько примеров даже по Москве, когда предлагают родителям платную медицинскую помощь — то ли это компьютерная томография, то ли ещё что-то. Что касается детского здравоохранения, здесь вообще речи о платном здравоохранении быть не должно, государство в состоянии обеспечить достаточный объём финансирования на оказание эффективной помощи детям", — сказала Матвиенко в ходе заседания.

Она напомнила, что вскоре начнётся формирование федерального бюджета на следующие три года, необходимо вовремя определить важнейшие приоритеты в сфере здоровья детей.

"И Совет Федерации, и Дума постараются сделать все, чтобы было обеспечено достаточное финансирование на приоритетные задачи детского здравоохранения", — заявила спикер Совфеда.