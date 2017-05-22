Детское здравоохранение должно быть бесплатным, считает Матвиенко

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Речи о платном детском здравоохранении в России быть не должно, государство в состоянии обеспечить достаточный объём финансирования для эффективной бесплатной медпомощи детям, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на первом заседании общественного совета федерального партийного проекта "Единой России" "Здоровье – детям", посвящённом планам работы на нынешний год.
Для этого, по ее словам, нужно рассмотреть вопрос о строительстве, реконструкции, капремонте детских больниц и поликлиник, а также вопросы кадров и бесплатной доступной медицинской помощи.
"Есть несколько примеров даже по Москве, когда предлагают родителям платную медицинскую помощь — то ли это компьютерная томография, то ли ещё что-то. Что касается детского здравоохранения, здесь вообще речи о платном здравоохранении быть не должно, государство в состоянии обеспечить достаточный объём финансирования на оказание эффективной помощи детям", — сказала Матвиенко в ходе заседания.
Она напомнила, что вскоре начнётся формирование федерального бюджета на следующие три года, необходимо вовремя определить важнейшие приоритеты в сфере здоровья детей.
"И Совет Федерации, и Дума постараются сделать все, чтобы было обеспечено достаточное финансирование на приоритетные задачи детского здравоохранения", — заявила спикер Совфеда.