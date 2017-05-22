В Москве выделят сто зон для массового летнего отдыха у воды

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. В Москве на летний период 2017 года всего определено 124 зоны массового отдыха на водоемах, но 24 из них будут закрыты в связи с реконструкцией, сообщил журналистам заместитель начальника Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Леонид Бородулин.

"Всего определены 124 зоны, которые москвичи могут использовать для отдыха, но 24 объекта находятся на реконструкции", — сообщил Бородулин в понедельник на пресс-конференции.

К эксплуатации готовы восемь зон с купанием, 37 зон без купания и 55 мест массового отдыха. На остальных 24 площадках во время реконструкций будут проводиться работы по ремонту дорожно-тропиночной сети, укрепление берега.

Как отметил Бородулин, с первого июня по первое сентября на всех местах отдыха будет установлен ежедневный контроль. Следить будут за тем, как вывозится мусор, в каком состоянии находятся малые архитектурные формы, детские площадки.

Увидеть полный список мест, доступных для летнего отдыха в столице, жители и гости города могут на портале открытых данных правительства Москвы.