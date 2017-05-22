Скворцову избрали председателем Всемирной ассамблеи здравоохранения

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Глава российского Минздрава Вероника Скворцова возглавила Всемирную ассамблею здравоохранения (ВАЗ), сообщил официальный представитель министерства Олег Салагай.

"Хотел бы информировать вас, что министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова избрана председателем Всемирной ассамблеи здравоохранения. Выборы прошли сегодня в Женеве на первом пленарном заседании ВАЗ", — сообщил Салагай журналистам.

Ассамблея — это верховный орган Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Она собирается раз в год и принимает решения, на основе которых ВОЗ функционирует в течение следующего года. Ранее Скворцову на пост председателя ВАЗ номинировали европейские страны.