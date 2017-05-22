Московский полумарафон-2017 собрал 20 тысяч человек

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Участниками московского полумарафона стали 20 тысяч человек, они пробежали дистанции от трех до 21,1 километра, сообщается на официальном портале мэра Москвы в понедельник.

Забег прошел в российской столице 21 мая. В прошлом году на старт полумарафона в Москве вышли 8 тысяч человек, что сделало его самым массовым в России.

Забег проходил по живописному маршруту через городские достопримечательности — собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и Кремль.

Победителем забега на 21 километр стал Искандер Ядгаров из Москвы, который преодолел дистанцию за 1 час 4 минуты и 10 секунд. Вторым финишировал Олег Григорьев из Саратова — 1 час 6 минут и 40 секунд, третье место занял москвич Василий Пермитин с результатом 1 час 6 минут 51 секунда.

У женщин самое лучшее время показала жительница Санкт-Петербурга Луиза Дмитриева.

В этом году Московский полумарафон стал частью Первого всероссийского полумарафона "За Бег" — забеги на дистанцию в 21,1 километра прошли в воскресенье по всей стране: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Казани, Самаре, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.