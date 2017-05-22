В ГД внесли законопроект о штрафе за нарушение тишины ночью

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Депутаты ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, устанавливающий административную ответственность за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время, в том числе при проведении ремонтных работ, с максимальными штрафами до 100 тысяч рублей, сообщил один из авторов инициативы, замруководителя фракции либерал-демократов Ярослав Нилов.

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ новой статьей, в которой устанавливается административная ответственность за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время.

Согласно тексту законопроекта, предлагается считать правонарушением совершение действий, нарушающих покой граждан и тишину, с 22 часов вечера до 6 часов утра в жилых домах, гостиницах, общежитиях, объектах социального назначения (в том числе объектах здравоохранения и образования) в жилых зонах и на территориях объектов социального назначения. Сюда же предлагается отнести нарушение тишины при проведении строительных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других работ с 22 часов до 7 часов, а также в выходные и нерабочие праздничные дни.

Исключение предлагается сделать лишь для действий, направленных на предотвращение правонарушений или ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, а также на проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан в соответствии с российским законодательством и действий, связанных с совершением богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, культурно-массовых мероприятий, которые проводятся в порядке, не противоречащем законодательству РФ.

Указанные выше правонарушения предлагается наказывать штрафом в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей для граждан, от 10 тысяч до 20 тысяч рублей — для должностных лиц и от 50 тысяч до 100 тысяч рублей — для юридических лиц.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, учитывая значимость единообразного исполнения федерального закона на всей территории страны, предлагается полномочиями по составлению протоколов и рассмотрению дел об административных правонарушениях по указанному составу наделить должностных лиц органов внутренних дел — сотрудников полиции.

Кроме того, в ней говорится, что в проекте федерального закона предлагается в отличие от региональных законов установить ночной период с 22 до 6 часов, что согласуется с положениями Трудового кодекса РФ, а также унифицировать элементы состава нарушений покоя граждан и тишины в ночное время.