Участница праймериз ЕР предложила переименовать Барнаул в Путинград

БАРНАУЛ, 21 мая — РИА Новости. Кандидат в муниципальные депутаты Барнаула Марина Чаузова намерена составить петицию о переименовании города в Путинград, сообщила она РИА Новости.

Чаузова предложила переименовать Барнаул во время дебатов по программе развития коммунального хозяйства.

"Если мы переименуем наш город в честь лидера, по моему мнению, абсолютного лидера не только России, но и всего мира, то Барнаул встанет с колен и развитие будет всесторонним: и коммунальное хозяйство, и люди добрее станут, и бюджет города будет достаточным", — сказала Чаузова.

По ее словам, доказательством того, что смена названия положительно влияет на жизнь города, можно считать Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Чаузова зарегистрировалась кандидатом на праймериз 25 апреля. Выборы в городскую думу Барнаула пройдут в сентябре 2017 года.