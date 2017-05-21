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Общество

Готова показать имущество: Поклонская ответила на предложение Transparency

17:0521.05.2017
(обновлено: 17:20 21.05.2017)
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкНаталья Поклонская во время приема посетителей. Архивное фотоНаталья Поклонская во время приема посетителей. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Слова заместителя директора российского отделения организации Transparency International Ильи Шуманова о том, что против депутата Госдумы Натальи Поклонской может начаться антикоррупционное расследование, вызвали резкую в Госдуме. Депутаты-единороссы намерены обратиться в правоохранительные органы. Сама Поклонская заявила, что готова предъявить Transparency все свое имущество, если та в свою очередь покажет свое.

Деньги в конверте. Архивное фото
© Fotolia / Helder Almeida
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Ситуация начала развиваться после интервью Поклонской RNS‎, в котором глава комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами, предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией и российского отделения Transparency International. По ее словам, эти организации, может быть, "громче всех кричат" потому, что и сами могут быть причастны в коррупции. Кроме того, по мнению Поклонской, деятельность этих организаций похожа на PR-ход.

На слова Поклонской отреагировал заместитель директора российского отделения Transparency International Илья Шуманов.

"Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору", — написал он на своей странице в Facebook.

Встречное предложение

Наталья Поклонская со своей стороны выступила со "встречным предложением": она готова показать Transparency International свое имущество, если сотрудники организация готовы предоставить для проверки свое.

"Я с удовольствием покажу, как и где я живу, покажу даже свой гардероб, служебную машину, служебное жилье, родительский дом. К сожалению, больше нечего. Но и вы, господа громкоголосые справедливые борцы с коррупцией, покажите, как и где вы живете, и ваши дети, и жены", — заявила Поклонская аудиобращении, которое опубликовала в своем Twitter.

​"Если мне собираются припилить яхты, сказочные дворцы, самолеты, вертолеты, то хотелось бы, чтобы меня пригласили на просмотр. Вдруг богатой невестой окажусь, а я и не в курсе", — добавила парламентарий.

Запросы в Генпрокуратуру

Запись Шуманского в Facebook вызвала возмущение депутатов-единороссов. Руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев расценил слова Шуманова как шантаж и угрозу.

"Такого рода высказывания в адрес представителя власти, который исполняет свои полномочия, абсолютно недопустимы", — сказал Васильев РИА Новости.

Он добавил, что любой депутат, если у него есть вопросы к деятельности какой-либо организации, вправе инициировать расследование, так как это входит в его полномочия. "А представителям иностранных организаций хорошо бы вначале изучить российское законодательство и с уважением к нему относиться", — добавил руководитель фракции.

Денежные купюры
© РИА Новости / Артур Александров
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Другие коллеги Поклонской по фракции считают, что заявление Шуманова требует реакции со стороны правоохранительных органов. Так, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев намерен в связи с этим направить в Генпрокуратуру запрос.

"Высказывания такого рода нельзя оставлять без внимания. Мы обязаны ограждать наших граждан от любых угроз, особенно тех, которые неравнодушно, ответственно и преданно относятся к своему делу. Потому заявлением Шуманова мы намерены просить заняться правоохранительные органы", — заявил Пискарев.

Как подчеркнул депутат, сотрудники зарубежных фондов обязаны соблюдать законы стран, в которых работают, "тем более, если их компании позиционируют себя, как институты общественного контроля за соблюдением законодательства".

Еще один депутат-единоросс, Евгений Федоров, заявил, что на ближайшей неделе подаст в прокуратуру заявление о признании Transparency International нежелательной организацией.

Высказывание Шуманова о Поклонской, по его словам, можно расценить как манипулирование политикой в России с помощью провокации и публичного шантажа. "Такие организации должны закрываться", — считает парламентарий.

Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в свою очередь призвал руководство Transparency International уволить Шуманова.

"Господин Шуманов, на мой взгляд, ведет себя совершенно неадекватно. Было бы правильно, и я бы порекомендовал сделать это руководству Transparency International, снять его с должности как можно быстрее, чтобы организация могла сохранить свое лицо", — заявил Исаев.

В TI готовы к проверкам

В самой Transparency International заявили, что готовы обсудить с Поклонской предложение о проверке. При этом вице-президент организации Елена Панфилова напомнила, что по российскому законодательству коррупцией является "незаконное действие должностного лица, которое использует вот эти свои должностные полномочия в личных целях", а Transparency International должностным лицом не является.

Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"То есть нас можно заподозрить в чем угодно, но вот именно коррупцию как получение взятки к нам приложить довольно сложно", — сказала Панфилова РИА Новости. По ее словам, если подозревать Transparency International в даче взяток, то было "бы забавно узнать, кому и зачем это стоило бы делать".

Панфилова также заявила, что Transparency International предоставляет российским ведомствам ежеквартальные и ежегодные финансовые отчеты, в которых видна вся ее деятельность.

"Если хочется госпоже Поклонской нас еще попроверять и если она может хотя бы внятно объяснить, какая коррупция может происходить в некоммерческой организации, то было бы интересно с ней по этому поводу поговорить", — заключила Панфилова.

В российском отделении организации в свою очередь заявили, что не знают, о нарушениях каких законов говорил Пискарев, но готовы к любым проверкам. 

"Если партия ЕР посчитает необходимым обратиться в правоохранительные органы — это их право, пускай обращаются, — сказал руководитель пиар-отдела Transparency International Russia Глеб Гавриш.

При этом он подчеркнул, что Transparency International Russia имеет статус не международной, а российской организации. "Мы российская организация совершенно точно. Мы не международная организация, мы российская, потому что Transparency International Россия", — заключил собеседник агентства.

ФБК проверок не боится

Коррупция
© Fotolia / antiksu
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В Фонде борьбы с коррупцией также заявили о готовности к проверкам. Как сообщила юрист фонда Любовь Соболь, ФБК не только отчитывается по всей своей деятельности перед Минюстом, но и самостоятельно публикует ежегодные отчеты по расходам. 

Это, по словам Соболь, позволяет говорить о том, что ФБК максимально "открыты, публичны и прозрачны".

"Поэтому Поклонская, как и любой другой гражданин, может зайти на сайт ФБК, скачать отчет и посмотреть все, что ее интересует. Никаких проверок Фонд, конечно, не боится", — заключила юрист.

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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serj_serj_69
Председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева тоже надо бы проверить на коррупцию. А то что то он не чешется. Некоторый депутаты зарабатывают более полумиллиарда рублей за год и все вроде чинно и благородно.
17:27
21.05.2017
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Alexandr Borzyaev
РОССИЙСКАЯ организация с грязными деньгами Сороса, вот и весь сказ
17:26
21.05.2017
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