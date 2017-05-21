Сотрудники аппарата Москальковой поедут в Чечню расследовать скандал о геях

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует направить сотрудников своего аппарата в Чечню для расследования информации о возможном преследовании гомосексуалистов в регионе, после этого омбудсмен планирует также посетить Чечню.Россия 24", отвечая на вопрос, когда омбудсмен планирует отправиться в Чечню.
В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с президентом Владимиром Путиным.
Прокуратура и другие правоохранительные органы Чечни организовали проверки после публикации в "Новой газете", указывалось в ответе пресс-службы Генпрокуратуры на запрос РИА Новости.
Сам Кадыров ранее заявлял, что руководство и правоохранительные органы Чечни готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о положении сексуальных меньшинств, однако никаких официальных заявлений об их притеснениях до сих пор не поступало. Он подчеркнул, что "подобное явление не характерно для чеченского народа".