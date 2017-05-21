Сотрудники аппарата Москальковой поедут в Чечню расследовать скандал о геях

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует направить сотрудников своего аппарата в Чечню для расследования информации о возможном преследовании гомосексуалистов в регионе, после этого омбудсмен планирует также посетить Чечню.

"Я планирую, во-первых, чтобы поехал мой аппарат, сотрудники аппарата, специализирующиеся на вопросах уголовно-процессуальных. И сама в зависимости от результатов. Мне нужно поехать вооруженной какими-то данными конкретными… Они у меня появляются, эти данные. И как только я сформирую пакет, необходимый для диалога с властью… я тогда поеду", — сказала Москалькова в эфире телеканала " Россия 24 ", отвечая на вопрос, когда омбудсмен планирует отправиться в Чечню.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с президентом Владимиром Путиным.

Москалькова сообщила, что получила от издания имена людей, которые якобы подверглись репрессиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, и направила обращение главе СК.

Прокуратура и другие правоохранительные органы Чечни организовали проверки после публикации в "Новой газете", указывалось в ответе пресс-службы Генпрокуратуры на запрос РИА Новости.

Сам Кадыров ранее заявлял, что руководство и правоохранительные органы Чечни готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о положении сексуальных меньшинств, однако никаких официальных заявлений об их притеснениях до сих пор не поступало. Он подчеркнул, что "подобное явление не характерно для чеченского народа".

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявлял, что не нашел даже косвенных подтверждений материалов статьи о преследовании гомосексуалистов в республике. В заявлении СПЧ подчеркивается, что в Чечне высоко ценят человеческую жизнь "вне зависимости от расовых, национальных, религиозных и иных особенностей личности".