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Общество

Москалькова рассказала, что ей ответили в Чечне о преследовании геев

15:4321.05.2017
(обновлено: 15:48 21.05.2017)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фотоУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила отрицательные ответы на запросы в правоохранительные органы о возможном преследовании гомосексуалистов в Чечне.

Митинг ЛГБТ-сообщества. Архивное фото
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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"ЛГБТ-сеть" ведет переговоры с пятью странами о визах для геев из Чечни
"Те официальные запросы, которые я сделала. Я получила отрицательный ответ. Я не могу сказать, что это вот позитивно или негативно. Но главное позитивное – то, что, докладывая этот вопрос президенту, он… дал поручения конкретно правоохранительным органам поднять это, то есть повторно вернуться к этой теме", — Москалькова в эфире телеканала "Россия 24".

В четверг "ЛГБТ-сеть" заявила об эвакуации с территории Чечни 43 геев, всего за помощью обратились 80 человек, всем им организация намерена помочь.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с президентом Владимиром Путиным. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что получила от издания имена людей, которые якобы подверглись репрессиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, и направила обращение главе СК.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Москальковой прислали имена геев, которые якобы подверглись пыткам в Чечне
Прокуратура и другие правоохранительные органы Чечни организовали проверки после публикации в "Новой газете", указывалось в ответе пресс-службы Генпрокуратуры на запрос РИА Новости. Сам Кадыров ранее заявлял, что руководство и правоохранительные органы Чечни готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о положении сексуальных меньшинств, однако никаких официальных заявлений об их притеснениях до сих пор не поступало. Он подчеркнул, что "подобное явление не характерно для чеченского народа". Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявлял, что не нашел даже косвенных подтверждений материалов статьи о преследовании гомосексуалистов в республике. В заявлении СПЧ подчеркивается, что в Чечне высоко ценят человеческую жизнь "вне зависимости от расовых, национальных, религиозных и иных особенностей личности".

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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EDD.71
Не там ищите, все гомосексуалисты из Чечни, переехали в Златоглавую :)
15:55
21.05.2017
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