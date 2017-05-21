Москалькова призвала доработать законопроект об изъятии жилья у должников

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Законопроект, который предполагает возможность изъятия единственного жилья у должников, нуждается в правках формулировок, которые заведомо делают его нереальным для исполнения, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ранее Минюст вынес на обсуждение законопроект, согласно которому приставы смогут взыскивать с должников единственное жилье. В документе говорилось, что речь идет только о помещениях, "явно превышающих" потребности в жилище.

"Хорошо, что сейчас появился новый вариант (законопроекта). Но очень важно до внесения на рассмотрение в первом чтении поправить все нюансы, которые заведомо сделают законопроект нереальным и неисполнимым", — сказала Москалькова в эфире телеканала "Россия 24".

Омбудсмен добавила, что часто хорошую идею подрывает "юридическое исполнение", при этом она согласилась с журналистами, что формулировки в данном проекте являются размытыми.

"Это не намеренно… Я думаю, что искали ту формулировку, которая может устроить всех, а в конечном итоге она сегодня не устраивает никого", — добавила она.

Москалькова также напомнила, что после появления первого варианта данного законопроекта обратилась к главе Минюста РФ с тем, "что нельзя забирать последнее жилье в случае, если он (владелец) не приобрел другое".