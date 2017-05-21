ГИБДД перейдут на системы, построенные на базе процессора "Байкал"

Массированная кибератака на компьютеры в Европе и Азии (94)

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Для противодействию кибератакам в подразделениях ГИБДД и пунктах оказания госуслуг переоснастят компьютеры, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД России.

"В дополнение к установленным серверам "Эльбрус", подразделения ГИБДД и пункты оказания государственных услуг в текущем году будут оснащаться рабочими станциями, построенными на российском процессоре "Байкал", с одновременным переходом на отечественную защищенную операционную систему", — сказал собеседник агентства.

МВД ранее сообщило о вирусной атаке на персональные компьютеры ведомства. По данным министерства, зараженными оказались около тысячи компьютеров, на которые была установлена операционная система Windows. Как отметила официальный представитель МВД Ирина Волк, сервера не подверглись заражению. По её словам, утечка информации в результате атаки была полностью исключена.

"Следует отметить, что ДИТСиЗИ МВД России фиксирует попытки атак. По каждому случаю проводятся специальные расследования, с привлечением при необходимости специалистов ФСБ России", — сказал собеседник агентства.