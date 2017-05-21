В Transparency International заявили о готовности к любым проверкам

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Transparency International Russia — российская организация, которая неукоснительно соблюдает все законы РФ, в связи с чем готова к любым проверкам, заявил РИА Новости руководитель пиар-отдела организации Глеб Гавриш.

Ранее сообщалось, что председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев инициирует проверку высказываний замглавы Transparency International Russia Ильи Шуманова в отношении депутата Натальи Поклонской. По его словам, соответствующий запрос поступит в Генпрокуратуру РФ уже в понедельник, а сотрудники зарубежных фондов обязаны соблюдать законы стран, в которых работают, "тем более, если их компании позиционируют себя как институты общественного контроля за соблюдением законодательства".

"Мы не знаем, о каких нарушениях каких законов говорил господин Пискарев в опубликованном в СМИ высказывании, но мы российская организация, мы неукоснительно соблюдаем все законы РФ. Если партия ЕР посчитает необходимым обратиться в правоохранительные органы — это их право, пускай обращаются. Мы готовы к любым проверкам", — сказал Гавриш.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что организация имеет статус не международной, а именно российской. "Мы российская организация совершенно точно. Мы не международная организация, мы российская, потому что Transparency International Россия", — заключил Гавриш.

Председатель комиссии Госдумы РФ по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, Наталья Поклонская в интервью RNS‎ предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International. Шуманов в ответ на это заявление написал в Facebook, что "хотел немного отдохнуть, а вместо этого придётся пилить расследование по мадам экс-прокурору". Вице-спикер Госдумы, председатель фракции "Единая Россия" в ГД Владимир Васильев назвал это высказывание шантажом и угрозой депутату.