В ЕР хотят признания Transparency International нежелательной организацией

Член комитета ГД по бюджету и налогам Евгений Федоров во время пленарного заседания Госдумы РФ

Член комитета ГД по бюджету и налогам Евгений Федоров во время пленарного заседания Госдумы РФ

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров планирует подать заявление в Генпрокуратуру о признании Transparency International нежелательной организацией в РФ.

Ранее председатель комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, Наталья Поклонская в интервью RNS‎ предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International. Замглавы Transparency International Russia Илья Шуманов в ответ на это заявление написал в Facebook, что "хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору".

"Я на ближайшей неделе подам заявление в прокуратуру о признании Transparency International нежелательной организацией, потому что они проводят антироссийскую работу, шантаж и нарушение законов", — заявил Федоров РИА Новости.

По его словам, данные высказывания можно расценить как манипулирование политикой в России с помощью провокации и открытого, публичного шантажа. "Такие организации должны закрываться", — считает парламентарий.

Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в свою очередь призвал руководство Transparency International уволить Шуманова за такого рода высказывания о депутате Госдумы.

"Господин Шуманов, на мой взгляд, ведет себя совершенно неадекватно. Было бы правильно, и я бы порекомендовал сделать это руководству Transparency International, снять его с должности как можно быстрее, чтобы организация могла сохранить свое лицо", — заявил Исаев агентству.