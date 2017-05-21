В ЕР хотят признания Transparency International нежелательной организацией

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров планирует подать заявление в Генпрокуратуру о признании Transparency International нежелательной организацией в РФ.
"Я на ближайшей неделе подам заявление в прокуратуру о признании Transparency International нежелательной организацией, потому что они проводят антироссийскую работу, шантаж и нарушение законов", — заявил Федоров РИА Новости.
Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в свою очередь призвал руководство Transparency International уволить Шуманова за такого рода высказывания о депутате Госдумы.
"Господин Шуманов, на мой взгляд, ведет себя совершенно неадекватно. Было бы правильно, и я бы порекомендовал сделать это руководству Transparency International, снять его с должности как можно быстрее, чтобы организация могла сохранить свое лицо", — заявил Исаев агентству.