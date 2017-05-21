Путин отметил вклад полярников в сохранение ресурсов Арктики и Антарктики

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Росгидромета и всех российских полярников c профессиональным праздником, отметив их вклад в реализацию проектов по сохранению уникальных природных ресурсов Арктики и Антарктики.

21 мая в России отмечается День полярника. Впервые он праздновался в 2013 году.

"Ценен ваш вклад в укрепление международного сотрудничества, в реализацию совместных проектов по сохранению уникальных природных ресурсов Арктики и Антарктики. В нынешнем году, объявленном годом экологии, эта работа имеет особое значение", — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной в воскресенье на сайте Кремля.

Российский лидер также отметил, что этот праздник является данью признания выдающихся заслуг представителей самых разных профессий, посвятивших свою жизнь освоению Арктики и Антарктики.

"Важно, что сегодня вы достойно продолжаете замечательные традиции своих предшественников, наращиваете российское присутствие на Белом континенте и в арктических широтах, деятельно участвуете в изучении этих перспективных регионов", — добавил Путин, пожелав полярникам успехов и воплощения в жизнь намеченных планов.