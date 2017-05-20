Скончался сенатор от Удмуртии Александр Волков

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сенатор от Удмуртии, заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Александр Волков скончался в субботу в Германии в результате болезни, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламентария.

"Сенатор от Удмуртии Александр Волков скончался от болезни в субботу", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Волков проходил лечение в Германии.

"Сейчас российский консул занимается вопросами доставки тела в Удмуртию, где и будет похоронен Волков", — добавил собеседник агентства.