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Общество

Крымчане исчерпали эмоции в отношении Украины, заявил Константинов

Сюжет:
Расширение украинских санкций против России (136)
14:4620.05.2017
11571
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЛюди наблюдают за строительством моста через Керченский пролив в Крыму. Архивное фотоЛюди наблюдают за строительством моста через Керченский пролив в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Крымчане исчерпали все эмоции в отношении Украины, происходящие там события уже не вызывают у них былого интереса, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Глава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
© AFP 2017 / Tobias Schwarz
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Так спикер ответил на просьбу прокомментировать запрет на доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Советующий указ президента Украины вступил в силу 17 мая.

"Что касается Украины, то хочу сказать, что крымчане уже исчерпали все эмоции в отношении Украины. Если бы в 2014 году этот вопрос мне задали, я бы, наверное, с пеной у рта говорил, а сейчас это уже не вызывает никаких эмоций. Это все напоминает мне фантастическую картину, когда группа людей пытается повернуть реку вспять", — сказал Константинов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, украинская власть вовсе не сумасшедшая. "Мы очень хорошо знаем этих людей. Они все продумали. Своими действиями они отвлекают людей от того, чем они сами реально занимаются. Они занимаются коррупцией и набивают свои карманы, которые в подавляющем большинстве находятся за рубежом. Это тоже не секрет, об этом знает вся Украина", — подчеркнул Константинов.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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По его мнению, киевским властям нужен образ врага, чтобы отвлечь собственное население от насущных в стране проблем.

"В этом направлении они будут идти до совершенного абсурда. Они запретят утро, вечер. Запретят птицам летать. Комментировать это будет совершено бесполезно, пока они в этой части не обессилят, или пока общество позволяет им это делать. Это будет недолго, и скоро это закончится", — резюмировал Константинов.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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madam.kukushinskay
Насчет скоро, то это навряд ли. Похоже населению это нравится. Так жить интереснее. Вот и безвиз получили и спят и видят слинять первым же автобусом с "неньки". Так что расхлебывать это безобразие будут только следующие поколения. Молдавии понадобилось 9 лет, а тут диагноз гораздо сложнее.
14:57
20.05.2017
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