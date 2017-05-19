Хуснуллин рассказал, сколько законов надо поменять для программы реновации

МОСКВА, 19 мая — РИА Недвижимость. Порядка 20 законов придется менять для реализации программы реновации пятиэтажек, сообщил в эфире телеканала РБК ТВ заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Когда мы оценивали эту программу, мы должны были понимать, что придется менять большое количество законов на федеральном уровне. Порядка двух десятков придется менять законов или подзаконных актов. Конечно, мэр обратился к президенту с предложением о начале этой программы", — сказал Хуснуллин.
По его словам, это связано с тем, что за последние 18 лет столичное законодательство серьезно поменялось.
"Сегодня, чтобы, например, построить дом площадью 20 тысяч квадратных метров, от момента идеи до сдачи его в эксплуатацию проходит четыре года и 80 согласительных процедур. Причем сама стройка занимает 15 месяцев", — объяснил заммэра.
Он также объяснил желание властей начать второй этап реновации тем, что в рамках первой программы порядка 95% жителей переселялись без вопросов в те квартиры, которые им предлагали. "Мы хорошо ее заканчивали, и по мере окончания программы появились сначала несколько десятков, потом несколько сотен тысяч обращений с вопросом, что будет дальше. За последних полгода к нам пришло 250 тысяч обращений с вопросом, что будет дальше после окончания программы", — отметил заммэра.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.