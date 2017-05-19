Хуснуллин рассказал, сколько законов надо поменять для программы реновации

МОСКВА, 19 мая — РИА Недвижимость. Порядка 20 законов придется менять для реализации программы реновации пятиэтажек, сообщил в эфире телеканала РБК ТВ заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Когда мы оценивали эту программу, мы должны были понимать, что придется менять большое количество законов на федеральном уровне. Порядка двух десятков придется менять законов или подзаконных актов. Конечно, мэр обратился к президенту с предложением о начале этой программы", — сказал Хуснуллин.

По его словам, это связано с тем, что за последние 18 лет столичное законодательство серьезно поменялось.

"Сегодня, чтобы, например, построить дом площадью 20 тысяч квадратных метров, от момента идеи до сдачи его в эксплуатацию проходит четыре года и 80 согласительных процедур. Причем сама стройка занимает 15 месяцев", — объяснил заммэра.

Он также объяснил желание властей начать второй этап реновации тем, что в рамках первой программы порядка 95% жителей переселялись без вопросов в те квартиры, которые им предлагали. "Мы хорошо ее заканчивали, и по мере окончания программы появились сначала несколько десятков, потом несколько сотен тысяч обращений с вопросом, что будет дальше. За последних полгода к нам пришло 250 тысяч обращений с вопросом, что будет дальше после окончания программы", — отметил заммэра.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединенных территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

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Правительство Москвы приняло постановление, по которому решение о включении дома в проект программы будет приниматься большинством не менее 2/3 от числа собственников помещений. Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.