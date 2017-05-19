Оператор Yota почти устранил последствия аварии на сети

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. ООО "Скартел" (сотовый оператор, бренд Yota, принадлежит "Мегафону") практически устранил последствие аварии на сети, произошедшей в столичном и центральном регионах, а также Поволжье, сообщила РИА Новости пресс-секретарь компании Екатерина Конькова.

В пятницу на сети "Мегафона" и оператора Yota, работающего как виртуальный оператор на сети "Мегафона", произошла авария, из-за которой не работала голосовая связь. "Мегафон" заверял, что мобильный интернет работает в обычном режиме.

"Последствия аварии практически полностью ликвидированы во всех регионах, которые пострадали от сбоя. Клиенты Yota, которых затронула проблема, получат компенсацию", — сказала Конькова.

Она уточнила, что размер компенсации абонентам будет определен в понедельник.

Ранее "Мегафон" сообщил, что причиной аварии стал сбой в программном обеспечении — базе данных производства компании Hewlett-Packard — на основном и резервном узлах, обслуживающих ряд субъектов РФ. Техническую поддержку также осуществляет Hewlett-Packard. Hewlett-Packard в ближайшее время планирует установить обновление программного обеспечения.