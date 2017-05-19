"Мегафон" восстановил связь в Самаре, Казани, Саратове и Москве

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. "Мегафон" восстановил связь в Самаре, Казани и Саратове, в Москве и Подмосковье 93% голосовых вызовов проходят успешно, сообщает оператор в пятницу.

Ранее в пятницу "Мегафон" и его дочерний оператор Yota, работающий на объединенной сети с "Мегафоном", сообщили о неполадках в работе сети. При этом "Мегафон" отмечал, что мобильный интернет работает в обычном режиме, звонки возможны через мессенджеры. Сообщение о неполадках появилось и от "Билайна", однако затем выяснилось, что оно касалось только одной базовой станции в одном из регионов страны.

"Ход работ: восстановлены Самара, Казань, Саратов. Успешность голосовых вызовов по Москве и области — 93%", — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу "Мегафон" сообщал, что в ближайшие часы полностью восстановит голосовую связь.

"Мегафон" — второй по числу абонентов сотовый оператор в РФ. USM Holdings Алишера Усманова владеет 56,32% оператора, шведско-финская TeliaSonera — 25,174%, еще 3,92% принадлежит "дочке" оператора — Megafon Investments. В свободном обращении находится 14,59% акций.