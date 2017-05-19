"ЛГБТ-сеть" ведет переговоры с пятью странами о визах для геев из Чечни

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. "Российская ЛГБТ-сеть" намерена вывезти эвакуированных с территории Чечни геев за пределы РФ, в связи с чем организация ведет переговоры, в том числе со странами Евросоюза, о предоставлении виз, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети в пятницу.

В четверг "ЛГБТ-сеть" заявила об эвакуации с территории Чечни 43 геев, всего за помощью обратились 80 человек, всем им организация намерена помочь.

"Мы находимся в состоянии переговоров с пятью государствами, некоторые из них государства ЕС, некоторые из них не страны ЕС. Мы находимся в состоянии переговоров, мы не называем страны… Естественно, мы хотим вывезти их из России", — рассказали РИА Новости в пресс-службе.

Ранее ряд СМИ сообщили, что посольство США отказало в выдаче виз эвакуированным с территории Чечни геям.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила от издания имена людей, которые якобы подверглись репрессиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, и направила обращение главе СК РФ.