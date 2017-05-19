Госдума отклонила проект о запрете рекламы на скоростных трассах

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу отклонила в первом чтении законопроект о запрете рекламы вдоль трасс с разрешенной скоростью движения 90 километров в час и выше.

"На сегодняшний день имеется практика по установке рекламных щитов вдоль указанных дорог, что, несомненно, отвлекает водителей от управления автотранспортным средством", — писали авторы в пояснительных документах к проекту.

Поэтому, по их мнению, на таких скоростных трассах необходимо ввести запрет на установку наружной рекламы и рекламных конструкций. Авторы отмечали, что принятие закона "позволит создать более благоприятные условия по предотвращению аварийных ситуаций".

Согласно отрицательному заключению профильного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, в действующем законодательстве вопрос об обеспечении безопасности движения транспорта при распространении рекламы на автомобильных дорогах в достаточной степени урегулирован. При этом, указывают представители комитета, в материалах к законопроекту не содержится какой-либо статистической информации, подтверждающей необходимость запрета.