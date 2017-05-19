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Общество

В Москве переселение из пятиэтажек начнется в течение двух-трех лет

Сюжет:
Интервью Сергея Собянина Дмитрию Киселеву (20)
18:1619.05.2017
(обновлено: 18:32 19.05.2017)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву. 19 мая 2017Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву. 19 мая 2017
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Первая волна переселения по программе реновации в Москве может начаться в течение 2-3 лет, а её пик придется на десятый год реализации. При этом власти города не будут привлекать инвесторов на первом этапе. Фонд содействия реновации, который может начать свою работу, будет подчиняться правительству Москвы. Планируется, что счета фонда будут находиться в ведении федерального казначейства, чтобы обеспечить полную прозрачность его деятельности. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости, которое провел гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву. 19 мая 2017
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Собянин: поддерживая реновацию, москвичи дают второе рождение своей родине

Как рассказал мэр, власти Москвы осознают, что снос и строительство домов могут создавать определенный дискомфорт для жителей соседних зданий, но уверяют, что в программе учтут интересы не только тех москвичей, которых переселили, но жителей всего района, и призывают активно отдавать голос, не перекладывая ответственность за свое жилье на плечи соседа.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 домов, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.

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© РИА Новости
Через 2-3 года - Собянин о сроках первой волны переселений по программе реновации

Первая волна переселения может начаться в течение 2-3 лет

Пик программы реновации придется на десятый год ее реализации, предполагает мэр. При этом первая крупная волна переселения жителей в новые дома ожидается в течение двух-трех лет.

"Реальные крупные объемы для первой волны переселения возможны в течение, я считаю, двух-трех лет, не раньше", — сказал он.

Мэр заверил, что программа реновации не затронет добротные дома, а коснется лишь зданий в предаварийном состоянии.

Адвокат и председатель Центрального совета Общероссийского общественного движения Гражданское общество Анатолий Кучерена
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Кучерена возглавит "интеллектуальный штаб" по реновации Москвы
При этом власти уверяют, что программа будет учитывать интересы не только тех москвичей, которых переселили, но жителей всего района. Речь идет о его дальнейшем благоустройстве и развитии инфраструктуры.

"Имею в виду транспортную коммуникацию, социальные инфраструктуры — детские сады, школы, благоустройство, озеленение, парковки", — сказал он.

Первый этап без инвесторов

Как рассказал Собянин в интервью агентству, на первом этапе реновации власти города не будут привлекать инвесторов, поскольку на примере предыдущей программы сноса власти убедились, что между жителями и инвесторами возникают трудности. "У них летит экономика… сдвигаются сроки", — пояснил мэр.

Карта московских пятиэтажек под снос
© РИА Новости, Инфографика
Судьба московских пятиэтажек

Он также рассказал, что инвесторы, работающие на рынке недвижимости, обеспокоены реновацией из-за возможного роста объёмов предложения, что влечет снижение стоимости недвижимости.

Однако затраты на строительство жилья все равно должны окупиться, уверяет Собянин.

"Мы в большей степени городским бюджетом кредитуем эту программу, запускаем оборотные ресурсы. В конце программы, на наш взгляд, основные затраты на строительство жилья, самого жилья, чисто жилья, должны окупиться", — подчеркнул он.

Даже если программа не окупится, цифры будут сопоставимы, считает мэр.

Фонд содействия реновации

Пятиэтажные жилые дома в районе Коптево в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Собянин: затраты на строительство в рамках реновации должны окупиться
Фонд содействия, который могут создать для реализации программы реновации, как считает градоначальник, должен быть полностью подчинен правительству столицы.

"Как я вижу: это должен быть фонд, полностью подчиненный и подконтрольный правительству Москвы", — сказал Собянин, отвечая на вопрос, какова будет организационная структура фонда содействия реновации.

По его словам, счета фонда должны находиться в ведении федерального казначейства, чтобы вся его деятельность была максимально прозрачной. "Должен быть соответствующий наблюдательный совет", — добавил мэр.

Бизнесу продлят приватизацию

Сейчас часть помещений в пятиэтажках, в которых располагаются предприниматели, принадлежат городу, рассказал Собянин. При реновации частникам обещают предоставить такие же помещения, в которых они смогут работать на тех же условиях. При этом мэр предложил продлить сроки их приватизации.

"Предлагаю продлить сроки возможной приватизации таких помещений. У малого бизнеса сегодня есть возможность приватизировать помещение, которое он долго берет в аренду у города, льготные условия есть — "право первой ночи" — самим выкупить это жилье. Мы такое право, я считаю, должны перенести и на новые площади, которые будем предоставлять малому бизнесу", — заявил он в интервью РИА Новости.

По словам мэра, в поправках в закон и в городском законе будут положения о равнозначности помещений, то есть у предпринимателей будет возможность сделать выбор между получением равнозначного помещения по площади или по цене.

"Мы никого не хотим обижать, наоборот мы хотим, чтобы бизнес, который там находится на первых этажах, получил нормальную площадь для своей работы либо достойную, справедливую компенсацию", — подчеркнул градоначальник.

Нужно подойти к голосованию ответственно

Досрочное голосование о сносе пятиэтажек в Москве началось на сайте электронной платформы Активный гражданин
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Собянин призвал москвичей активно голосовать по программе реновации
Мэр призвал жителей пятиэтажных домов активно голосовать, не перекладывая ответственность за судьбу своего жилья на своих соседей.

"Я бы, пользуясь случаем, обратился к горожанам: не надо отсиживаться — мы не заставляем лить бетон, таскать камни, копать траншею и так далее. Просим: придите в МФЦ или "Активный гражданин", выскажите свое мнение — за или против — выскажите, это будет ваше мнение, которое будет соответствующим образом учтено обязательно", — обратился мэр к жителям.

Он пояснил, что случаи, когда от дома высказывается лишь 20-30% жильцов, осложняют и затягивают принятие решений.

"При низкой явке не исключено, что мы скажем: дорогие граждане, давайте тогда мы ваш дом включим во вторую-третью-десятую очередь", — сказал мэр, пояснив, что переселение домов, жители которых не будут голосовать, может быть перенесено.

Мэр рассказал, что сейчас идут огромные атаки на "Активный гражданин" в попытках спровоцировать неправильное голосование. "Мы этим гражданам вежливо отвечаем: извините, пожалуйста, вы указали неправильные данные, вы не зарегистрированы, вы не являетесь собственником. Возвращаем эти голоса тысячами", — сообщил Собянин.

Новые дома на столетия

Москвичи, поддерживающие программу реновации жилья, дают второе рождение своей родине и думают не только о себе, но и о своих внуках, так как результат программы будет ощутим и через сотни лет, уверен мэр.

"Приняв решение о том, что все-таки нужно что-то делать со своим домом, который на глазах разваливается, они по сути дела спасают часть своей родины. Спасают тем, что они же не куда-то там, извините, к черту на кулички переезжают, они останутся в своем районе, в котором они знают все, и, оставшись там, они как бы заново приобретают рождение своей родины, новое дыхание", — сказал Собянин.

При этом он отметил, что такой поступок москвичи делают для своих детей и внуков. "Причем это не на 10, не на 15 лет – это на столетия. Это для них, для их детей, для их внуков, и мне кажется, в этом все-таки больше позитива, чем пытаться держаться за то, что уже невозможно спасти", — заключил Собянин.

Коллапса в Москве во время Кубка не будет

Помимо темы о реновации, мэр рассказал о предстоящем Кубке конфедераций, который летом принимает столица.

Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву. 19 мая 2017
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Кубок конфедераций не создаст коллапса в Москве, заявил Собянин
Собянин рассказал, что Москва ожидает порядка 70 тысяч болельщиков. При этом, по его словам, проведение Кубка не приведет к коллапсу в городе.

Как рассказал Собянин, автобусы с болельщиками и волонтерами в Москве будут передвигаться по выделенным полосам. Зрители и волонтеры Кубка конфедераций-2017 смогут бесплатно воспользоваться метрополитеном, МЦК, поездами "Аэроэкспресс" и пригородным железнодорожным транспортом.

Вместе с тем, туристам вряд ли стоит надеяться на специальные скидки в культурные центры Москвы.

"Мы надеемся на то, что туристы, которые приезжают, должны дать плюсы экономике за счет культурной программы, поэтому специальные скидки для культурной программы — музеев мы вряд ли будем предоставлять. Они могут пользоваться всеми теми льготами, которыми пользуются обычные туристы и жители", — уточнил градоначальник.

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