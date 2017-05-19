Рособрнадзор за неделю лишил образовательных лицензий четыре вуза

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Рособрнадзор за прошедшую неделю лишил образовательных лицензий еще четыре вуза, сообщила пресс-служба ведомства.

По результатам проверок в период с 11 по 18 мая Рособрнадзор на основании решения Арбитражного суда прекратил действие лицензий Института национальной безопасности и управления рисками, Научно-исследовательского инжиниринго-консалтингового центра, Института образования и науки, а также Института технологии и бизнеса.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность. Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.