Адвокат Кучерена возглавит "интеллектуальный штаб" по реновации Москвы

МОСКВА, 19 мая — РИА Недвижимость. Адвокат и председатель Центрального совета Общероссийского общественного движения "Гражданское общество" Анатолий Кучерена возглавит "интеллектуальный штаб" при Общественной палате РФ, об этом он сообщил в пятницу РИА Недвижимость.

"Я предложил создать "интеллектуальный штаб", куда войдут квалифицированные юристы и адвокаты", — сказал он, пояснив, что целью работы штаба будет оказание юридической помощи москвичам, которые могут попасть в программу сноса и переселения.

По его словам, у людей возникает много вопросов, и отвечать на них должны квалифицированные и компетентные специалисты. Предполагается, что в штаб могут войти, помимо юристов, медиаторы и различные общественные деятели, которые могут выступать посредниками между гражданами и властями, отметил Кучерена.

Адвокат также добавил, что он уже оказывает юридическую помощь по вопросам предстоящей реновации, причем как сторонникам, так и противникам программы.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

Правительство Москвы приняло постановление, по которому решение о включении дома в проект программы будет приниматься большинством не менее 2/3 от числа собственников помещений. Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.