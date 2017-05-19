В России снимают сразу два фильма о строительстве моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Российские документалисты снимают два полнометражных фильма, действие которых охватит весь период строительства моста через Керченский пролив – с первых свай до первых поездов и автомобилей, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Отмечается, что съемки на морских и сухопутных участках ведутся с помощью новейшего оборудования в высоком разрешении. Задействованы беспилотники, а также камеры интервальной съемки.

Сообщается, что сюжет первого фильма, снимаемый документальным телеканалом RTД, построен вокруг людей и их историй. Главные герои ленты – строители моста и местные жители на двух берегах Керченского пролива. Зрители увидят, как растет мост, а вместе с ним меняется жизнь вокруг.

"В фильме будут переплетены две сюжетные линии. Назовем их условно "жизнь" и "стройка". С одной стороны, это люди со своими невероятными историями, которые развиваются на протяжении трех лет. Учитывая, что в Тамани и в Керчи народ удивительно колоритный, мы решили на этом сыграть. С другой стороны – мост. Он тоже герой. И его великолепные виды будут занимать половину фильма. Здесь создается контраст. Хаотичная, веселая, эмоциональная среда местной жизни будет резко контрастировать с жесткой дисциплиной, четкостью и технологичностью строительства", — рассказала руководитель RTД Екатерина Яковлева.

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В сообщении говорится, что основные съемки начались в феврале 2016 года, когда был дан старт большой стройке. По задумке авторов фильма, зрители увидят мост не только глазами местных жителей и строителей. Уроженка Керчи, певица Алена Свиридова и депутат Госдумы Николай Валуев появятся в кадре в качестве ведущих и будут комментировать происходящее. Экс-чемпион мира по боксу расскажет о технологиях и профессиях на разных участках стройки, а также попробует себя в качестве рабочего.

Отмечается, что авторы второго фильма (это проект Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании) сделали акцент на применяемых технологиях.

"Крымский мост – проект эксклюзивный. Безусловно, он объединил все лучшее, что было наработано в мировой практике мостостроения. Но есть уникальные решения, которые делают этот проект не похожим на другие. И это наши, российские, разработки, которые мы покажем", — рассказал автор фильма Александр Кузнецов.

По его словам, съемочная группа проведет неограниченное количество часов не только на стройплощадке, но и в архивах.

"Мы детально изучим документы, чтобы понять, как и для чего разные поколения пытались соединить берега Керченского пролива", — подчеркнул Кузнецов.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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