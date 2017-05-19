Остались без связи: "Мегафон", "Билайн" и Yota сообщили о технических сбоях

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Крупные операторы мобильной связи в России сообщили о технических проблемах. О неполадках, в частности, заявили в "Мегафоне", "Билайне" (бренд компании "Вымпелком") и компании Yota.

Проблемы "Мегафона"

Сначала проблемы возникли у абонентов "Мегафона". В компании заявили, что наблюдаются "массовые сложности".

"Уже исправляем. Приносим извинения за доставленные неудобства", — сообщалось в микроблоге компании в Twitter.

В "Мегафоне" отметили, что успешность дозвона снизилась на 30 процентов. При этом мобильный интернет работает в обычном режиме.

В понедельник "Мегафон" подвергся масштабной хакерской атаке, которая началась по всему миру 12 мая. Всего за несколько дней пострадали более 200 тысяч пользователей в 150 странах.

Издание Financial Times сообщило, что хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США: инструмент разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.

Новые проблемы не связаны с действиями хакеров, уверены в компании.

"За последние 20 минут поступили вопросы от СМИ о возможной связи технического сбоя на сети "Мегафона" с вирусной атакой WannaCry. Отвечаем — у нас нет оснований связывать два этих события. Произошла авария на одном из элементов сетевого оборудования", — пояснили в "Мегафоне".

"Мегафон" — второй по числу абонентов сотовый оператор в России. USM Holdings Алишера Усманова владеет 56,32 процента акций оператора, шведско-финская TeliaSonera — 25,174 процента, еще 3,92 процента принадлежит "дочке" оператора — Megafon Investments.

"Билайн" и Yota

Вслед за "Мегафоном" о технических проблемах сообщили Yota и "Билайн".

"К сожалению, сейчас действительно возможны сложности с подключением к нашей сети. Мы уже активно работаем над исправлением ситуации и надеемся, что удастся устранить неполадки уже в ближайшее время", — сообщили в компании Yota

При этом в "Вымпелкоме", который владеет "Билайном", через некоторое время опровергли первоначальные данные о массовом сбое в работе.

"Пост в Twitter-аккаунте касался одной… базовой станции в одном из регионов и не имел отношения к новостям о массовом сбое на сети другого мобильного оператора", — сообщили в компании.