Собянин назвал неподходящим для Москвы немецкий опыт по реконструкции жилья

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Опыт Германии по реновации большого объема ветхого жилья оказался неудачным, ее власти решили не сносить дома, а реконструировать за счет жильцов, при этом само жилье осталось устаревшим, Москва решила идти другим путем, заявил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу в интервью РИА Новости.

"Как аналог можно привести ту же Германию, в которой достаточно много, огромный объем жилого фонда советского периода был реновирован. Они шли несколько по иному варианту — они не сносили, они реконструировали эти дома. Вложили большие деньги в эти дома, стоимость всего этого повесили на самих граждан", — рассказал Собянин.

Он добавил, что не знает примеров в мировой истории, когда государство "взяло бы и вместо ветхого жилья дало новое". "Как правило это либо полностью, либо в значительной степени делается за счет граждан", — сказал мэр.

Собянин рассказал, что после реновации и реконструкции ветхих пятиэтажек в Германии оказалось, что внутри "эти квартиры какими были "хрущевками", такими и остались", и сегодня районы, где они находятся, не пользуются популярностью.

"С виду все замечательно, конструкцию укрепили, не рухнут. Но они морально как были устаревшими, так они и остались, и сегодня это не самые лучшие районы в Германии, не пользующиеся спросом. И еще немаловажное замечание. В России, в Москве строили подобные дома с гораздо худшим качеством, чем в Германии. Если в Германии еще как-то можно пройти реконструкцию дома без сноса, то в России это, мне кажется, совершенно бессмысленная затея. Поэтому мы идем по другому пути. Мы строим новый современный дом в максимальной близости от того дома, где проживает сегодня гражданин", — подчеркнул мэр.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 домов, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию.