Милонов предложил выявлять колдунов и магов через рекламные объявления

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Выявлять колдунов и магов полиция сможет через рекламные объявления "нечисти" о своих услугах, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР).

В пятницу в Госдуму внесен законопроект за авторством Милонова, предлагающий установить уголовную ответственность за незаконное занятие народной медициной и осуществление оккультно-магической деятельности с максимальным наказанием до 5 лет лишения свободы, если результатом такой деятельности стала смерть человека.

"Как правило, вся эта нечисть существует при активной поддержке рекламных всевозможных объявлений. Без рекламы эти жулики существовать не смогут, поэтому увидела полиция, что есть такое объявление — все, проверили, подтвердили — все, возбудили дело", — сказал Милонов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Депутат пояснил, что полиция должна будет возбуждать дело только после подтверждения того, что объявление не было опубликовано "просто так", а колдун или маг готов оказать соответствующие прорекламированные услуги за деньги.

"Я думаю, что если в нашем обществе выжжем каленым железом такую вещь, как маги, колдуны и предсказатели, то обществу от этого станет лучше. Можно же жить с гельминтами в теле? Можно, но жить хуже, поэтому лучше без гельминтов. Вот лучше жить без колдунов и магов", — добавил он.

Милонов также пояснил, что отдельный законопроект для борьбы с магами и колдунами необходим потому, что существующая статья о мошенничестве не подходит для них. Дело в том, что колдуны и маги не гарантируют точно выполнить какое-либо действие, решить проблему, а лишь обещают постараться помочь клиенту.