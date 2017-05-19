"Ростех" и "Р-Фарм" создадут совместное производство препаратов от ВИЧ

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" и российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" создадут совместное предприятие для производства и продажи лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, говорится в пресс-релизе компаний.

"Нацимбио", входящая в госкорпорацию "Ростех", и российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству антиретровирусных препаратов. Документ подписали глава "Нацимбио" Марьям Хубиева и генеральный директор группы компаний "Р-Фарм" Василий Игнатьев. Совместное предприятие учреждается для производства и продажи лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции в России, регистрационные удостоверения для него передаются компанией "Р-Фарм", — говорится в пресс-релизе.

Стороны отказались разглашать финансовые условия сделки. Планируется, что первая продукция нового СП будет выпущена до конца года.

"Нацимбио" была создана в 2013 году. Компания занимается производством и поставкой вакцин Национального календаря профилактических прививок и других лекарственных препаратов.

"Р-Фарм" — российская фармацевтическая компания, которая имеет более 45 филиалов и представительств в РФ, странах СНГ, США, Германии, Японии, Турции и Индии.