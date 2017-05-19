"Ростех" и "Р-Фарм" создадут совместное производство препаратов от ВИЧ

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" и российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" создадут совместное предприятие для производства и продажи лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, говорится в пресс-релизе компаний.
Стороны отказались разглашать финансовые условия сделки. Планируется, что первая продукция нового СП будет выпущена до конца года.
"Нацимбио" была создана в 2013 году. Компания занимается производством и поставкой вакцин Национального календаря профилактических прививок и других лекарственных препаратов.
"Р-Фарм" — российская фармацевтическая компания, которая имеет более 45 филиалов и представительств в РФ, странах СНГ, США, Германии, Японии, Турции и Индии.