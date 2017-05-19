Власти Москвы не будут привлекать инвесторов на первом этапе реновации

МОСКВА, 19 мая — РИА Недвижимость. Власти Москвы не будут привлекать инвесторов на первом этапе реновации жилья, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.

"Инвесторов никаких мы не собираемся кредитовать, мы будем кредитовать городской фонд, который будет заказывать готовое жилье. Инвесторов на первой стадии и на тех стадиях, которые касаются переселения граждан, мы привлекать не хотим", — сказал Собянин.

Он пояснил, что на примере первого этапа расселения пятиэтажек первого периода индустриального домостроения власти убедились, что у инвесторов возникают трудности при переговорах с жителями.

"У них летит экономика… сдвигаются сроки", — подчеркнул мэр.

Он также рассказал, что инвесторы, работающие на рынке недвижимости, высказывают большую озабоченность из-за программы реновации, поскольку опасаются увеличения объемов предложения и снижения стоимости недвижимости в своих проектах.