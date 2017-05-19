Собянин призвал москвичей активно голосовать по программе реновации

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы активно голосовать по включению домов в программу реновации; по его словам, расселение домов, жители которых не будут голосовать, может быть перенесено.

"Я бы, пользуясь случаем, обратился к горожанам: не надо отсиживаться, мы не заставляем лить бетон, таскать камни, копать траншею и так далее. Просим: придите в МФЦ или активный гражданин, выскажите свое мнение: за или против, выскажите, это будет ваше мнение, которое будет соответствующим образом учтено обязательно", — заявил Собянин в интервью РИА Новости.

Он привел в пример ситуацию, когда от дома высказалось только 20-30% жителей, а остальные не проголосовали, в таких случаях будет сложно принимать решение. "При низкой явке не исключено, что мы скажем: дорогие граждане, давайте тогда мы ваш дом включим во вторую-третью-десятую очередь", — пояснил мэр.

"Я считаю, что мы должны приоритет выстраивать в переселении для тех домов, которые приняли максимальную активность… значит, они понимают, что это важно. Не надо перекладывать решение по самому главному, что у тебя есть — по твоему жилью — на других", — отметил Собянин.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.

Правительство Москвы приняло постановление, по которому решение о включении дома в проект программы будет приниматься большинством не менее 2/3 от числа собственников помещений. Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.