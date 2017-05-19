Васильева признала, что россияне плохо знают историю

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Большинство россиян недостаточно хорошо знают отечественную историю, в то время как знание достижений страны необходимо для того, чтобы двигаться вперед и гордиться своей родиной, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Ранее министр заявила о планах ввести обязательный ЕГЭ по истории в 2020 году.

"Я думаю, что достаточно хорошо историю не знают ни школьники, ни взрослые, это мое глубочайшее убеждение. Надо знать хорошо историю своей страны, культуру, музыку, живопись, достижения техники своей страны для очень простой цели: чтобы в твоем сердце было чувство гордости, сопричастности к тому, что было, и знание того, что наша страна имеет, оно тебя стимулировало двигаться вперед", — сказала Васильева в ответ на вопрос, достаточно ли в России знают историю, учитывая планы сделать ЕГЭ обязательным.

Она также считает, что современным школьникам и студентам сегодня не хватает широты кругозора, в то время как в недавнем прошлом многие учащиеся были интеллектуально яркими личностями.

"В нашем прошлом был важный один момент: наши школьники, наши студенты обладали очень широким кругозором, и многие были очень интеллектуально яркими личностями. Вот сейчас этого не хватает", — сказала Васильева.

"Учение с увлечением — вещь хорошая, но учиться в средней и старшей школе — это еще и большой труд", — добавила она.