ФССП выступила за расширение системы скидок на штрафы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России готова поддержать расширение дисконта на оплату различных штрафов, как в случае с ГИБДД, заявил в пятницу журналистам глава ведомства Дмитрий Аристов.

По его словам, 68% всех штрафов по линии ГИБДД оплачены со скидкой.

"Мы готовы поддержать (расширение системы скидок, если такое предложение будет внесено). Нам это выгодно", — сказал Аристов.

Глава ФССП пояснил, что с введением дисконта больше автолюбителей стали оплачивать штрафы добровольно, что снижает нагрузку на приставов, которые могут больше времени уделять возврату социально значимых долгов по алиментам и других.