Глава ФССП считает льготы на выплату штрафов ПДД эффективной мерой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов считает "скидку" для тех, кто быстро оплачивает штрафы за нарушение ПДД, эффективной мерой, которая помогает уменьшать количество должников.
"Я одобряю введение льготы на своевременную выплату штрафов, поскольку такая мера показала себя весьма эффективно и удачно", — сказал журналистам Аристов.
По информации ФССП РФ, около 68% оштрафованных в прошлом году автомобилистов воспользовались льготой.
С 1 января 2016 года в России действует правило, позволяющее оплачивать только половину административного штрафа за большинство нарушений ПДД, если оплата производится в течение первых 20 дней со дня наказания.