Глава ФССП считает льготы на выплату штрафов ПДД эффективной мерой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов считает "скидку" для тех, кто быстро оплачивает штрафы за нарушение ПДД, эффективной мерой, которая помогает уменьшать количество должников.

Ранее Счетная палата РФ сообщила, что не видит положительного результата от льготы по уплате штрафов за нарушение ПДД, введенной в 2016 году. По данным СП, при общем увеличении лиц, добровольно погасивших штрафы, с 57,97 миллиона в 2015 году до 60,76 миллиона в 2016 году (рост в 4,8%) относительный показатель лиц, добровольно оплативших штрафы, к количеству вынесенных постановлений сократился с 75,6% в 2015 году до 70,8% в 2016 году (снижение на 4,8 процентных пункта).

"Я одобряю введение льготы на своевременную выплату штрафов, поскольку такая мера показала себя весьма эффективно и удачно", — сказал журналистам Аристов.

По информации ФССП РФ, около 68% оштрафованных в прошлом году автомобилистов воспользовались льготой.

С 1 января 2016 года в России действует правило, позволяющее оплачивать только половину административного штрафа за большинство нарушений ПДД, если оплата производится в течение первых 20 дней со дня наказания.