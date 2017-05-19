"Билайн" и Yota вслед за Мегафоном также сообщают о неполадках в своей сети

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. "Билайн" (бренд компании "Вымпелком") и Yota вслед за "Мегафоном" сообщают о неполадках в своих сетях, компании обещают починить связь в ближайшее время, сообщается в микроблоге оператора в Twitter.

Ранее в пятницу после жалоб пользователей в ряде регионов РФ "Мегафон" в своем микроблоге начал распространять сообщения о неполадках в сети оператора.

"В данный момент есть неполадки, очень извиняемся. О ситуации знаем, уже работаем над исправлением. В ближайшее время все починим", — говорится в сообщении в микроблоге "Билайна" в Twitter. При этом в канале "Вымпелкома" в Telegram говорится, что сеть "Билайна" работает в штатном режиме. "Пост в Twitter-аккаунте касался одной … базовой станции в одном из регионов и не имел отношения к новостям о массовом сбое на сети другого мобильного оператора", — сказано там.

"К сожалению, сейчас действительно возможны сложности с подключением к нашей сети. Мы уже активно работаем над исправлением ситуации и надеемся, что удастся устранить неполадки уже в ближайшее время", — сообщает в свою очередь Yota. Ранее о проблемах в сети сообщал "Мегафон".

"В Москве и нескольких городах — временные сложности с голосом. Успешность дозвона снизилась на 30%. Звонки возможны через мессенджеры", — сообщил Мегафон в своём микроблоге в Twitter.

Масштабная кибератака по всему миру, о которой сообщали ряд антивирусных компаний, затронула сети "Мегафона" 15 мая. Однако тогда компания отчиталась, что завершила ликвидацию последствий вирусной атаки.