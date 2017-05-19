"Мегафон" сообщил о проблемах со связью

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. "Мегафон" сообщает о сложностях со связью у своих клиентов, оператор пытается устранить проблему, говорится в микроблоге компании в Twitter.

"На текущий момент наблюдаются массовые сложности со связью. Уже исправляем. Приносим извинения за доставленные неудобства", — сообщает "Мегафон".

"Мегафон" — второй по числу абонентов сотовый оператор в РФ. USM Holdings Алишера Усманова владеет 56,32% оператора, шведско-финская TeliaSonera — 25,174%, еще 3,92% принадлежит "дочке" оператора — Megafon Investments. В свободном обращении находится 14,59% акций.