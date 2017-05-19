Правительство одобрило проект об увеличении штрафов для мигрантов

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Правительство РФ по итогам заседания в четверг одобрило законопроект об увеличении административных штрафов в случае неправильного оформления документов на проживание в России иностранцев и лиц без российского гражданства, сообщается в пятницу на сайте кабинета министров.

Согласно сообщению, законопроект направлен на обеспечение нацбезопасности и улучшение законодательства в сфере противодействия незаконной миграции. Документ предлагает увеличить административные штрафы за нарушение установленного порядка оформления документов на право проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в России.

Предлагается увеличить размеры административных штрафов для граждан – до 5 тысяч рублей (сейчас сумма составляет до 4 тысяч рублей), для должностных лиц – до 50 тысяч рублей (сейчас до 30 тысяч рублей), для юридических лиц – до 500 тысяч рублей (сейчас до 300 тысяч рублей).

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 18.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в решении правительства.

Проект 10 мая был рассмотрен и одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.