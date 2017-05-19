Глава ФССП рассказал, что работу коллекторов удалось взять под контроль

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов считает, что благодаря закону о коллекторах их деятельность удалось взять под контроль.

"За время применения закона видим, что рынок коллекторов взяли под контроль", — сказал Аристов на Петербургском международном юридическом форуме.

Закон, регулирующий деятельность юридических лиц, занимающихся взысканием долгов, вступил в силу в России с 1 января 2017 года. ФССП определена надзорным органом за этим рынком. Единый реестр коллекторских агентств начал работать в России с этого года — заниматься взиманием просроченной задолженности отныне могут только фирмы, внесенные в этот список.