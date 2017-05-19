В Москве пять тысяч квартир уже готовы для переселения в рамках реновации

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Примерно 5 тысяч квартир уже есть у властей Москвы для переселения жителей столицы в рамках программы реновации жилого фонда города, сообщил журналистам заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

По его словам, у города уже сейчас есть примерно 30 строящихся площадок, где работает городское предприятие КП "УГС".

Как уточнил Хуснуллин, жители отдельных районов Москвы, возможно, смогут переехать в новые дома в рамках реновации уже во второй половине этого года.

В частности, первыми получить новые квартиры смогут жители района Бескудниково, сказал Хуснуллин.

"У нас там уже есть три готовых свободных дома", — сказал он.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 домов, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию.