Депутат Левин: Роскомнадзор об иностранных грантах информируют около 30 СМИ

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. 19 мая 2017

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. 19 мая 2017

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин сообщил, что около 30 СМИ в России ежеквартально информируют Роскомнадзор о получении грантов из-за рубежа.

Выступая на пленарном заседании, Левин напомнил, что Госдума приняла два закона, один из них ограничивает контроль иностранных компаний над российскими СМИ, второй обязывает российские СМИ информировать о получении иностранных грантов.

"На сегодняшний день поменяли структуру собственности порядка тысячи компаний, которые имели иностранную структуру. А с точки зрения тех СМИ, которые получают из-за рубежа гранты и обязаны по принятому нами в прошлом созыве закону информировать Роскомнадзор, сегодня порядка 30 СМИ ежеквартально информируют Роскомнадзор о получении таких грантов", — сказал Левин на заседании Госдумы.