Московские власти не планируют строить метро в Мытищах в ближайшее время

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Власти Москвы не планируют в ближайшие годы строить метро в подмосковных Мытищах, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Чиновник пояснил, что в ближайшие годы город сосредоточится на прокладке Третьего пересадочного контура метро, поскольку именно в его зоне находятся 64% домов в Москве, предварительно попадающих в программу реновации.

"Все силы мы бросим на Третий пересадочный контур", — подчеркнул Хуснуллин.

Он рассказал, что город вернется к планам по строительству метро в подмосковных Мытищах после 2020 года.

Он также добавил, что метро в Мытищи может прийти от станции "Медведково" Калужско-Рижской линии подземки, всего при продлении этой ветки может быть построено две новых станции.