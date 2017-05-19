Московские власти не планируют строить метро в Мытищах в ближайшее время

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Власти Москвы не планируют в ближайшие годы строить метро в подмосковных Мытищах, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
"Все силы мы бросим на Третий пересадочный контур", — подчеркнул Хуснуллин.
Он рассказал, что город вернется к планам по строительству метро в подмосковных Мытищах после 2020 года.
Он также добавил, что метро в Мытищи может прийти от станции "Медведково" Калужско-Рижской линии подземки, всего при продлении этой ветки может быть построено две новых станции.