Глава Роспечати назвал плюсы вещания на русском языке за рубежом

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Русскоязычное вещание в мультикультурном мире становится проводником альтернативной, из первых уст информации о России и способствует продвижению русской культуры, считает руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) Михаил Сеславинский.

Третий ежегодный Международный форум русскоязычных вещателей под названием "Русскоязычное вещание в условиях возрастающей роли информации в мире", проходит в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в пятницу.

"В мультикультурном мире русскоязычное сообщество вещателей выступает одним из важных гарантов сохранения богатства, чистоты и самобытности русского языка как общего культурного достояния народов России и мира. Становится проводником не только альтернативной, из первых уст информации о России, но и своей деятельностью способствует продвижению русской культуры и русского языка в странах, где крепки исторические связи с нашей страной", — говорится в приветствии Сеславинского участникам форума, которое зачитала его заместитель Татьяна Наумова.

По словам Сеславинского, поскольку форум проводится с целью укрепления международного сотрудничества среди представителей радио- и телесообщества России и стран ближнего и дальнего зарубежья, он призван стать объединительной площадкой для русскоязычных вещателей, местом для обмена опытом и мнениями между профессионалами радиоиндустрии, сыграть свою значимую роль в создании объективного образа России за рубежом.

Форум организует Российская Академия Радио (РАР) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также при содействии Департамента информации и печати МИД России. Задачи форума — содействовать формированию объективного образа России за рубежом, повышению уровня грамотности и владения русским языком в иностранных СМИ, продвижению русской культуры и русского языка. Форум проводится для укрепления международного сотрудничества среди представителей радио- и телесообщества, вещающих на русском языке в России, странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.