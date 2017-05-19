ГД не будет ограничивать работу иностранных СМИ в России, заявил депутат

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции Справедливая Россия Леонид Левин во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. Архивное фото

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции Справедливая Россия Леонид Левин во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. Архивное фото

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Россия никогда не ограничивала и не собирается ограничивать работу никаких СМИ на территории страны, однако все они обязаны соблюдать российское законодательство, заявил на заседании Госдумы глава комитета по информационной политике Леонид Левин.

В пятницу глава комитета представил доклад на заседании палаты о проверке деятельности американских СМИ на предмет соответствия российскому законодательству.

"Позиция не только моя лично, но и в целом в нашей стране, об этом не раз говорил президент, что мы не ограничиваем работу СМИ. Свобода слова по Конституции является священной. Речь идет о том, что СМИ, не только российские, но и зарубежные, работающие на нашей территории, должны соблюдать российское законодательство", — сказал Левин, отвечая на вопрос вице-спикера Госдумы Ольги Епифановой, надо ли по итогам проведенного изучения вопроса каким-то образом ограничивать работу иностранных СМИ на территории России.

Ранее Госдума поручила комитету по информационной политике организовать проверку американских СМИ — "Радио Свобода", "Голос Америки", CNN — на соответствие их деятельности российскому законодательству. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Константин Затулин (ЕР). Комитет ГД по информационной политике провел расширенное заседание с участием экспертов по этому вопросу.