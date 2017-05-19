ГД не будет ограничивать работу иностранных СМИ в России, заявил депутат

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Россия никогда не ограничивала и не собирается ограничивать работу никаких СМИ на территории страны, однако все они обязаны соблюдать российское законодательство, заявил на заседании Госдумы глава комитета по информационной политике Леонид Левин.
"Позиция не только моя лично, но и в целом в нашей стране, об этом не раз говорил президент, что мы не ограничиваем работу СМИ. Свобода слова по Конституции является священной. Речь идет о том, что СМИ, не только российские, но и зарубежные, работающие на нашей территории, должны соблюдать российское законодательство", — сказал Левин, отвечая на вопрос вице-спикера Госдумы Ольги Епифановой, надо ли по итогам проведенного изучения вопроса каким-то образом ограничивать работу иностранных СМИ на территории России.
Ранее Госдума поручила комитету по информационной политике организовать проверку американских СМИ — "Радио Свобода", "Голос Америки", CNN — на соответствие их деятельности российскому законодательству. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Константин Затулин (ЕР). Комитет ГД по информационной политике провел расширенное заседание с участием экспертов по этому вопросу.