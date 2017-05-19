ГД сократила сроки подачи поправок к законопроекту о реновации в Москве

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Госдума сократила сроки подачи поправок ко второму чтению законопроекта о реновации, установив их до 3 июня, а не до 21 июня, как это планировалось ранее.

Сроки подачи поправок по данному проекту закона ранее Совет Думы уже переносил с 20 мая на 21 июня, однако в ходе пленарного заседания в пятницу Госдума проголосовала за перенос даты.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил это решение тем, что голосование жителей Москвы по данному проекту назначено с 15 мая по 15 июня, однако люди, голосуя, видят перед собой только законопроект в его изначальном виде без изменений ко второму чтению.

"У нас есть две стороны этого вопроса: когда люди обсуждают проект, они не видят федеральный закон, и получается, что они руководствуются при обсуждении только нормами, которые приняты на уровне Мосгордумы, но она не может принять решения в области защиты прав граждан, это федеральные полномочия. Поэтому нам было бы правильно сформировать позицию и озвучить ее людям, иначе они будут смотреть первое чтение, а первое чтение – это только концепция", — пояснил Володин в ходе заседания.