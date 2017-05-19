На юге МКАД образовалась пробка длиной в 21 километр

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Пробка длиной 21 километр образовалась в пятницу утром на внутренней стороне МКАД — от Бесединского шоссе до улицы Профсоюзная, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

Как сообщили РИА Новости в информационном центре департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, движение на данном участке осложнено из-за работ по реконструкции эстакады. "Там идет реконструкция эстакады", — сказал представитель департамента.

При этом общая загруженность улично-дорожной сети столицы в пятницу утром оценивается в 6 баллов. По данным департамента транспорта, наибольшие осложнения при движении в сторону центра наблюдаются на Варшавском, Ленинградском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на проспекте 60-летия Октября.

Осложнено движение на востоке и северо-западе МКАД по внешней стороне, а также на юге в обоих направлениях. Кроме того, отмечены осложнения на севере и юге ТТК в обоих направлениях.