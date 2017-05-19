В ГД внесен законопроект о наказании за незаконную магическую деятельность

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить уголовную ответственность за незаконное занятие народной медициной и осуществление оккультно-магической деятельности с максимальным наказанием до 5 лет лишения свободы, если результатом такой деятельности стала смерть человека, сообщил РИА Новости автор законопроекта, депутат Виталий Милонов (ЕР).

Уголовный кодекс предлагается дополнить новой статьей 235.2.

Так, за незаконное занятие народной медициной лицом, не получившим разрешение, установленное законом, а также осуществление оккультно-магической деятельности, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью человека или причинение имущественного ущерба в крупном размере предлагается наказывать штрафом в размере до 120 тысяч рублей, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами или лишением свободы на тот же срок.

За те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или причинение имущественного ущерба в особо крупном размере предлагается установить наказание а виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

Депутат дает определение оккультно-магической деятельности, под которой предлагается понимать деятельность и услуги лиц (астрологи, гадалки, маги, спириты, экстрасенсы, ясновидящие), в том числе в целях диагностики и воздействия на человека, его здоровье, духовный мир, имущество, а также иных лиц, осуществляющих указанные воздействия под различными производными (знахарь, колдун, ясновидец и другие) либо скрытыми (эксперт, специалист, консультант) наименованиями, в том числе через окружающую информационную и иную среду.

Согласно примечанию, имущественным ущербом в крупном размере в настоящей статье признается ущерб, превышающий 250 тысяч рублей, а в особо крупном — один миллион рублей.

Как пояснил Милонов, с понятием оккультно-магической деятельности, как правило, связано большое количество мошеннических схем, в результате которых граждане лишаются имущества, ценностей и денежных средств, а в ряде случаев указанная деятельность приводит к причинению вреда их здоровью. При этом, по словам депутат, большая судебная практика демонстрирует, что при различных манипуляциях с сознанием человека, и оказании на него психологического давления зачастую применяются наркотические средства, которые придают необходимый галлюциногенный эффект.

"Согласно статистическим данным, которые приводятся в исследовании РАМН, 95% народных целителей не имеют медицинского образования, а свыше 40% из них нуждаются в лечении психических отклонений. При этом многие такой деятельностью занимаются без получения специального разрешения", — отметил депутат.