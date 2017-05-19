Крымские пограничники сообщили о росте пассажиропотока из Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Крымские пограничники фиксируют рост пассажиропотока из Украины, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по республике Крым.

Ранее министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий заявил, что в этом году ожидается рост туристического потока из Украины.

"Пограничное управление отмечает, что вместе с увеличивающимся пассажиропотоком из Украины в Крым растет и количество недействительных документов, предъявляемых гражданами сопредельного государства в пунктах пропуска через государственную границу", — говорится в сообщении.

Сотрудники пограничного контроля напоминают, что пропуск через госграницу осуществляется только по действительным документам, в которых не должно быть дописок, подчисток и помарок.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>