Telegram запустил сервис онлайн-платежей

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сервис онлайн-платежей Bot Payments был запущен в мессенджере Telegram, сообщает компания на своем официальном сайте.

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал в Instagram черновик пресс-релиза о запуске нового сервиса платежей при помощи ботов.

"Если у вас уже установлен Telegram версии 4.0 (и выше), вы можете заказывать товары или услуги у ботов, которые их предлагают. Теперь эти боты могут добавить в свои сообщения кнопку Pay", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас большинство платежей обрабатываются с помощью платежной системы Stripe, но в ближайшие дни платежи будут доступны для разработчиков из Индии с помощью RazorPay, из Нигерии, Кении, Гане, Южной Африке и Уганде с помощью FlutterWave и более чем 190 других стран с помощью PaymentWall.

Однако, как отмечает компания, "Яндекс.Деньги и Qiwi для России и Payme для Узбекистана появятся чуть позже".