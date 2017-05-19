Магадан накрыл сильный майский снегопад

МАГАДАН, 19 мая — РИА Новости, Людмила Щербакова. Побережье Магаданской области в пятницу оказалось под влиянием мощного снежного циклона, пришедшего из Якутии: меньше чем за сутки в Магадане выпала полумесячная норма осадков, сообщила РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра России по региону Вера Завадько.

"Обширный циклон пришел из Якутии. Под его влиянием сейчас вся территория Колымы и особенно побережье региона. В Магадане за ночь и часть сегодняшнего дня выпала уже полуторадекадная норма осадков. Кроме того, в регионе резко похолодало, это связано с тем, что циклон проходит на высоте низких температур", — сообщила собеседница агентства.

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Спасатели Магаданской области обратились к жителям с просьбой в ближайшее время воздержаться от дальних поездок и рекомендовали не использовать личный транспорт, сообщил РИА Новости заместитель начальника ГУ МЧС России по Магаданской области Вячеслав Козлов.

"Хотелось бы обратиться к автовладельцам. На сегодняшний день многие переобули сезонную резину на летнюю. С выпадением снега возможны проблемы. Поэтому лучше воздержаться от поездок и переждать эту непогоду", — заявил собеседник агентства.

Наконец-то зима пришла в Магадан 19.05.2017 pic.twitter.com/g08zTOGSXk — Детиненко Сергей (@detinenko) 18 мая 2017 г.

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По данным метеорологов, циклон будет влиять на территорию побережья Колымы еще трое суток. Потепление и полное прекращение осадков ожидается в понедельник.